Турнир АТР-250, Бостад: результаты матчей 17 июля

Сегодня, 17 июля, в Бостаде, Швеция, продолжился розыгрыш грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250, Бостад, Швеция. Результаты матчей 17 июля:

Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Стефано Травалья (Италия) – 7:6 (7:5), 6:2;

Нуну Боржеш (Португалия, 5) – Лучано Дардери (Италия, 2) – 6:7 (9:11), 4:6;

Андрей Рублёв (Россия, 1) – Себастьян Баэс (Аргентина, 8) – 6:1, 6:2;

Алехандро Табило (Чили) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, 7) – отказ Тиранте.

Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Лучано Дардери.