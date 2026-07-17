Стефанос Циципас прошёл в полуфинал турнира в Гштааде
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (85-й номер рейтинга) выиграл в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, у француза Артура Риндеркнеша (28-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты сыграли матч за 1 час 41 минуту.
Гштаад. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
28
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
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85
Стефанос Циципас
С. Циципас
Во время встречи Циципас шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Риндеркнешу удалось сделать семь эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из двух заработанных.
В полуфинале турнира Стефанос Циципас встретится с представителем Казахстана Александром Шевченко (100-й номер рейтинга). Матч начнётся 18 июля не ранее 14:30 мск.
Комментарии
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