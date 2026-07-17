Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 17 июля

Сегодня, 17 июля, на грунтовых кортах Гштаада, Швейцария, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга и четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад. Второй круг. Результаты матчей 17 июля:

Александр Бублик (Казахстан, 11) – Кентен Алис (Франция, 90) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад. Четвертьфинал. Результаты матчей 17 июля: