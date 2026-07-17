Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 17 июля
Сегодня, 17 июля, на грунтовых кортах Гштаада, Швейцария, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга и четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад. Второй круг. Результаты матчей 17 июля:
- Александр Бублик (Казахстан, 11) – Кентен Алис (Франция, 90) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).
Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад. Четвертьфинал. Результаты матчей 17 июля:
- Кентен Алис (Франция, 90) – Александр Шевченко (Казахстан, 100) – 6:7 (5:7), 3:6;
- Артур Риндеркнеш (Франция, 28) – Стефанос Циципас (Греция, 85) – 3:6, 6:3, 3:6;
- Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 42) – Валантен Вашеро (Монако, 21) – 7:6 (9:7), 4:6, 7:5;
- Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 45) – Каспер Рууд (Норвегия, 13) – 3:6, 7:5, 6:2.
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