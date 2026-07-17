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Клара Таусон — Сара Бейлек, результат матча 17 июля 2026, счет 2:0, 1/4 финала WTA-250 Афины

Клара Таусон вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах, где сыграет с Крейчиковой
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30-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в 1/2 финала турнира в Афинах, Греция, обыграв чешку Сару Бейлек (42-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Афины. 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 21:15 МСК
Клара Таусон
30
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Сара Бейлек
42
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Таусон не выполнила подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Бейлек сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Афинах Таусон сыграет с другой чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

Турнир в Афинах проходит с 13 по 19 июля.

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