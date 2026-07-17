Турнир WTA-250, Яссы: результаты матчей 17 июля

Сегодня, 17 июля, в Яссах, Румыния, продолжился розыгрыш грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Яссы, Румыния. Результаты матчей 17 июля:

Панна Удварди (Венгрия, 5) – Паула Бадоса (Испания, WC) – 4:6, 6:7 (2:7);

Юлия Путинцева (Казахстан, 9) – Маяр Шериф (Египет) – 2:6, 6:3, 6:7 (5:7);

Александра Олейникова (Украина, 3) – Клара Бюрель (Франция, WC) – 6:4, 7:5;

Тамара Зиданшек (Словения, LD) – Петра Марчинко (Хорватия, 2) – 6:3, 7:5.

В прошлом году победительницей турнира стала румынка Ирина Бегу, обыгравшая в финале швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:0, 7:5.