«Этот момент ближе, чем когда-либо». Новак Джокович — о завершении карьеры

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о завершении профессиональной карьеры, признав, что этот момент становится всё ближе.

«По-прежнему чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне. Однако момент, когда я завершу, определённо стал ближе, чем когда-либо. Знаете, один из величайших игроков Андре Агасси сказал: «Не знаю, когда придёт конец карьеры Новака, когда же это случится, произойдёт быстро». Думаю, он прав.

Не знаю, какой путь в этом плане идеальный. Это жизнь. Знаете, есть такая категория топ-атлетов, которая хочет уйти на пике, есть категория спортсменов, чьи тела просто перестают их слушаться. Есть также категория, которая просто проигрывает остальным и понимает, что не может больше продолжать. Я же просто стараюсь наслаждаться тем, что могу продолжать выступать», — сказал Джокович во время мероприятия Fanatics Fest.