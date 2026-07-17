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Новак Джокович — о раннем этапе карьеры: родители сделали всё, чтобы поддержать меня

Новак Джокович — о раннем этапе карьеры: родители сделали всё, чтобы поддержать меня
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о начале своей карьеры, отметив проблемы, с которыми пришлось столкнуться его семье ради его спортивного будущего.

«Мне было четыре года, когда я начал играть в теннис. Никто в моей большой семье раньше даже не держал ракетку в руках. В Сербии тогда не было теннисных традиций. Но меня заинтересовал этот спорт. Я увидел его, начал играть и влюбился. Попросил отца купить мне ракетку — так и началась вся эта история любви к теннису. Он всегда возвращает меня мыслями в детство, к моему воспитанию, к стране, разрушенной войнами. В 1990-е мы пережили несколько войн, санкции, экономический кризис, социальные потрясения — кризис во всём. И именно тогда я выбрал самый дорогой вид спорта, а мои родители сделали всё, чтобы поддержать меня.

У меня есть два младших брата, которые тоже хотели играть в теннис, но не получили той поддержки, какую получал я. Родители чувствовали себя виноватыми, но им приходилось делать такой выбор. Тогда я пообещал себе, что однажды отплачу родителям и братьям и сделаю всё, чтобы они жили как можно лучше. И вот мы уже в 2026 году. Весь этот труд привёл меня туда, где нахожусь сейчас», – сказал Джокович в эфире СBS Mornings.

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