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Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 17 июля

Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 17 июля
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Вчера, 17 июля, на хардовых кортах Афин, Греция, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоялись матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины. Результаты матчей 17 июля:

Тереза Валентова (Чехия, 7) – Алина Корнеева (Россия) – 5:7, 3:6;

Алисия Паркс (США) – Мария Саккари (Греция, 4) – 4:6, 3:6;

Барбора Крейчикова (Чехия, 3) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:4, 6:4;

Клара Таусон (Дания, 1) – Сара Бейлек (Чехия, 5) – 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования продлятся до 19 июля.

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