Новак Джокович — о Серене Уильямс: сам факт её возвращения уже эпичен

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о возвращении на корт американки Серены Уильямс. На Уимблдоне-2026 44-летняя Уильямс уступила в стартовом матче австралийке Майе Джойнт (3:6, 7:6 (8:6), 3:6). Эта встреча стала для Уильямс первой в одиночных разрядах турниров с сентября 2022 года.
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«Давайте просто наслаждаться и радоваться тому, кто она, чего добилась и что делает сейчас — после рождения двоих детей и стольких лет вне профессионального тенниса. Это настоящий подарок для всех нас, для каждого, кто любит теннис, любит спорт, восхищается Сереной и её наследием. И неважно — выиграет она или проиграет. Сам факт её возвращения уже эпичен. Именно это я лично сказал ей на Уимблдоне. И именно так искренне чувствую.
Хочу, чтобы она получала удовольствие и была счастлива на корте. В определённой степени понимаю, что она чувствует, продолжая выкладываться по максимуму в таком возрасте, когда уже добилась всего, чего только можно. Но уже одно её появление на корте — настоящее наслаждение для глаз», – приводит слова Джоковича Punto De Break.
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