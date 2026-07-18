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Новак Джокович — о Серене Уильямс: сам факт её возвращения уже эпичен

Новак Джокович — о Серене Уильямс: сам факт её возвращения уже эпичен
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о возвращении на корт американки Серены Уильямс. На Уимблдоне-2026 44-летняя Уильямс уступила в стартовом матче австралийке Майе Джойнт (3:6, 7:6 (8:6), 3:6). Эта встреча стала для Уильямс первой в одиночных разрядах турниров с сентября 2022 года.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

«Давайте просто наслаждаться и радоваться тому, кто она, чего добилась и что делает сейчас — после рождения двоих детей и стольких лет вне профессионального тенниса. Это настоящий подарок для всех нас, для каждого, кто любит теннис, любит спорт, восхищается Сереной и её наследием. И неважно — выиграет она или проиграет. Сам факт её возвращения уже эпичен. Именно это я лично сказал ей на Уимблдоне. И именно так искренне чувствую.

Хочу, чтобы она получала удовольствие и была счастлива на корте. В определённой степени понимаю, что она чувствует, продолжая выкладываться по максимуму в таком возрасте, когда уже добилась всего, чего только можно. Но уже одно её появление на корте — настоящее наслаждение для глаз», – приводит слова Джоковича Punto De Break.

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