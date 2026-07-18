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Джокович рассказал, как семья повлияла на его решение реже выступать в туре

Джокович рассказал, как семья повлияла на его решение реже выступать в туре
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что старается находить баланс между карьерой и семьёй, отметив, что из-за этого играет меньше турниров в сезоне.

«Моя жена — главная опора. Она проявляет огромное понимание. Без её поддержки вряд ли смог бы заниматься тем, чем занимаюсь. Она заботится о доме и эмоционально поддерживает наших детей, когда меня нет рядом, а я пропускаю важные события в их жизни, это тяжело. Но она продолжает поддерживать меня, чтобы я мог жить своей мечтой. При этом тоже хочу сохранять баланс. Именно поэтому сейчас играю меньше, чем раньше, потому что хочу быть лучшим мужем, отцом, братом и сыном», – сказал Джокович в эфире СBS Mornings.

Ранее Джокович дошёл до полуфинала Уимблдона-2026, где уступил будущему победителю турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

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