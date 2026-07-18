Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Умаге
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Стали известны финалисты грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге, Хорватия. Ими стали испанец Даниэль Мерида-Агилар (82-я строчка рейтинга) и босниец Дамир Джумхур (108-й номер рейтинга).
В полуфинале Мерида-Агилар выиграл у представителя Аргентины Романа Андреса Бурручаги (67-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2. Теннисисты провели матч за 1 час 21 минуту.
Умаг. 1/2 финала
17 июля 2026, пятница. 19:40 МСК
67
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Окончен
0 : 2
|1
|2
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|2
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|6
82
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Дамир Джумхур в 1/2 финала смог одержать победу над словаком Алексом Молчаном (101-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 43 минуты.
Умаг. 1/2 финала
17 июля 2026, пятница. 22:10 МСК
108
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
101
Алекс Молчан
А. Молчан
Финал турнира ATP-250 в Умаге пройдёт сегодня, 18 июля, и начнётся не ранее 20:00 мск.
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