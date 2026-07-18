15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Умаге

Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Умаге
Комментарии

Стали известны финалисты грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге, Хорватия. Ими стали испанец Даниэль Мерида-Агилар (82-я строчка рейтинга) и босниец Дамир Джумхур (108-й номер рейтинга).

В полуфинале Мерида-Агилар выиграл у представителя Аргентины Романа Андреса Бурручаги (67-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2. Теннисисты провели матч за 1 час 21 минуту.

Умаг. 1/2 финала
17 июля 2026, пятница. 19:40 МСК
Роман Андрес Бурручага
67
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниэль Мерида-Агилар
82
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар

Дамир Джумхур в 1/2 финала смог одержать победу над словаком Алексом Молчаном (101-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 43 минуты.

Умаг. 1/2 финала
17 июля 2026, пятница. 22:10 МСК
Дамир Джумхур
108
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Алекс Молчан
101
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан

Финал турнира ATP-250 в Умаге пройдёт сегодня, 18 июля, и начнётся не ранее 20:00 мск.

Материалы по теме
Алина Корнеева пробилась в 1/2 финала турнира в Афинах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android