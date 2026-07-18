Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Умаге

Стали известны финалисты грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге, Хорватия. Ими стали испанец Даниэль Мерида-Агилар (82-я строчка рейтинга) и босниец Дамир Джумхур (108-й номер рейтинга).

В полуфинале Мерида-Агилар выиграл у представителя Аргентины Романа Андреса Бурручаги (67-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2. Теннисисты провели матч за 1 час 21 минуту.

Дамир Джумхур в 1/2 финала смог одержать победу над словаком Алексом Молчаном (101-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 43 минуты.

Финал турнира ATP-250 в Умаге пройдёт сегодня, 18 июля, и начнётся не ранее 20:00 мск.