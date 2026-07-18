15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250, Умаг: результаты матчей 17 июля

Турнир ATP-250, Умаг: результаты матчей 17 июля
Комментарии

Вчера, 17 июля, в Умаге, Хорватия, прошли полуфиналы грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предпоследнего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Умаг, Хорватия. Результаты матчей 17 июля:

  • Даниэль Мерида-Агилар (Испания, 82) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина, 67) – 6:4, 6:2;
  • Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 108) – Алекс Молчан (Словакия, 101) – 3:6, 6:4, 6:3.

Финал турнира ATP-250 в Умаге пройдёт сегодня, 18 июля, и начнётся не ранее 20:00 мск.

В 2025 году в финале турнира итальянец Лучано Дардери обыграл испанца Карлоса Табернера со счётом 6:3, 6:3.

Материалы по теме
«Потрясающее чувство». Рублёв — о выходе в 1/2 финала турнира в Бостаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android