Турнир ATP-250, Умаг: результаты матчей 17 июля

Вчера, 17 июля, в Умаге, Хорватия, прошли полуфиналы грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предпоследнего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Умаг, Хорватия. Результаты матчей 17 июля:

Даниэль Мерида-Агилар (Испания, 82) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина, 67) – 6:4, 6:2;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 108) – Алекс Молчан (Словакия, 101) – 3:6, 6:4, 6:3.

Финал турнира ATP-250 в Умаге пройдёт сегодня, 18 июля, и начнётся не ранее 20:00 мск.

В 2025 году в финале турнира итальянец Лучано Дардери обыграл испанца Карлоса Табернера со счётом 6:3, 6:3.