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Турнир WTA-250, Афины: расписание матчей на 18 июля

Турнир WTA-250, Афины: расписание матчей на 18 июля
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Сегодня, 18 июля, на хардовых кортах Афин, Греция, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся два матча полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в субботу.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины. 1/2 финала. Расписание матчей на 18 июля (время начала — московское):

  • 19:30. Мария Саккари (Греция) – Алина Корнеева (Россия);
  • 21:00. Клара Таусон (Дания) – Барбора Крейчикова (Чехия).

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования продлятся до 19 июля. Женский турнир в столице Греции проводится впервые с 1990 года.

Сетка турнира в Афинах
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