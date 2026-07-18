Турнир WTA-250, Афины: расписание матчей на 18 июля

Сегодня, 18 июля, на хардовых кортах Афин, Греция, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся два матча полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в субботу.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины. 1/2 финала. Расписание матчей на 18 июля (время начала — московское):

19:30. Мария Саккари (Греция) – Алина Корнеева (Россия);

21:00. Клара Таусон (Дания) – Барбора Крейчикова (Чехия).

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования продлятся до 19 июля. Женский турнир в столице Греции проводится впервые с 1990 года.