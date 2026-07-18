Турнир АТР-250, Гштаад: расписание матчей на 18 июля

Сегодня, 18 июля, на грунтовых кортах Гштаада, Швейцария, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся два матча полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир категории АТР-250, Гштаад. Расписание матчей на 18 июля

12:00. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);

14:30. Александр Шевченко (Казахстан) – Стефанос Циципас (Греция).

Действующим чемпионом турнира в Гштааде является казахстанец Александр Бублик, уступивший во втором круге французскому теннисисту Кентену Алису. Турнир завершится 19 июля.