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Турнир АТР-250, Гштаад: расписание матчей на 18 июля

Турнир АТР-250, Гштаад: расписание матчей на 18 июля
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Сегодня, 18 июля, на грунтовых кортах Гштаада, Швейцария, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся два матча полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир категории АТР-250, Гштаад. Расписание матчей на 18 июля

  • 12:00. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
  • 14:30. Александр Шевченко (Казахстан) – Стефанос Циципас (Греция).

Действующим чемпионом турнира в Гштааде является казахстанец Александр Бублик, уступивший во втором круге французскому теннисисту Кентену Алису. Турнир завершится 19 июля.

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