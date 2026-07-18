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Турнир АТР-250, Бостад: расписание матчей на 18 июля

Турнир АТР-250, Бостад: расписание матчей на 18 июля
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Сегодня, 18 июля, на грунтовых кортах Бостада, Швеция, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся два матча полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир категории АТР-250, Бостад. 1/2 финала. Расписание матчей на 18 июля

  • 14:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Лучано Дардери (Италия);
  • 15:30. Андрей Рублёв (Россия) – Алехандро Табило (Чили).

Итальянец Лучано Дардери является действующим чемпионом турнира в Бостаде. Соревнования завершатся в воскресенье, 19 июля. Также из россиян за выход в финал сегодня поборется Алина Корнеева на турнире WTA-250 в Афинах.

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