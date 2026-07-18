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Турнир WTA-250, Яссы: расписание матчей на 18 июля

Турнир WTA-250, Яссы: расписание матчей на 18 июля
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Сегодня, 18 июля, на грунтовых кортах Ясс, Румыния, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся два матча полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в субботу.

Теннис. Турнир категории WTA-250, Бостад. 1/2 финала. Расписание матчей на 18 июля

  • 17:00. Маяр Шериф (Египет) – Александра Олейникова (Украина);
  • 18:30. Паула Бадоса (Испания) – Тамара Зиданшек (Словения).

Действующей чемпионкой турнира в Яссах является румынская теннисистка Ирина Бегу, год назад одолевшая в финале швейцарку Хиль Белен Тайхман. Соревнования завершатся в воскресенье, 19 июля.

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