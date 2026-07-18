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Андрей Рублёв — Алехандро Табило: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала в Бостаде

Андрей Рублёв — Алехандро Табило: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала в Бостаде
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Сегодня, 18 июля, на грунтовых кортах Бостада продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Чили Алехандро Табило, занимающий в мировом рейтинге 31-е место. Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Рублёвым и Табило.

Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Табило
31
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Оба предыдущих матча между ними состоялись на харде. Рублёв победил во втором круге Базеля-2024 (7:6 (7:3), 6:1), а Табило взял реванш во втором раунде Майами-2026 (6:7 (5:7), 6:2, 6:4).

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