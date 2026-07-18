Мария Саккари — Алина Корнеева: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Афинах

Сегодня, 18 июля, на хардовых кортах Афин, Греция, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся 37-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари и представительница России Алина Корнеева, занимающая в мировом рейтинге 90-е место. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской и греческой теннисисток.

Эта игра станет первой встречей спортсменок друг с другом в рамках тура WTA.

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования продлятся до 19 июля. Женский турнир в столице Греции проводится впервые с 1990 года.