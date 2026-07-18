Ник Кирьос и Винус Уильямс сыграют в парном разряде на «пятисотнике» в Вашингтоне

Пресс-служба турнира Mubadala Open, который относится к категории «пятисотников» в турах АТР и WTA, анонсировала участие финалиста Уимблдона-2022 австралийского теннисиста Ника Кирьоса и семикратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Винус Уильямс в предстоящих соревнованиях в парном разряде.

Кирьос сыграет в дуэте с американцем Фрэнсисом Тиафо. Напарницей Уильямс-старшей станет 21-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала. Уильямс и Эала в минувшем июне сыграли в парном разряде на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, где дошли до четвертьфинала.

Мужской и женский «пятисотники» в столице США пройдут с 27 июля по 2 августа.