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Ник Кирьос и Винус Уильямс сыграют в парном разряде на «пятисотнике» в Вашингтоне

Ник Кирьос и Винус Уильямс сыграют в парном разряде на «пятисотнике» в Вашингтоне
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Пресс-служба турнира Mubadala Open, который относится к категории «пятисотников» в турах АТР и WTA, анонсировала участие финалиста Уимблдона-2022 австралийского теннисиста Ника Кирьоса и семикратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Винус Уильямс в предстоящих соревнованиях в парном разряде.

Кирьос сыграет в дуэте с американцем Фрэнсисом Тиафо. Напарницей Уильямс-старшей станет 21-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала. Уильямс и Эала в минувшем июне сыграли в парном разряде на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, где дошли до четвертьфинала.

Мужской и женский «пятисотники» в столице США пройдут с 27 июля по 2 августа.

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