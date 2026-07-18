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Карен Хачанов рассказал, с кем из теннисистов хотел бы провести шоу-матч

Карен Хачанов рассказал, с кем из теннисистов хотел бы провести шоу-матч
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, с кем хотел бы провести шоу-матч, аналогичный недавнему мероприятию с казахстанцем Александром Бубликом в Москве.

— Вы проводили шоу-матч с Бубликом. Кому ещё хотелось бы бросить вызов в таком формате?
— Это зависит от формата. Если мы говорим про единичный матч, было бы здорово сыграть с Даней Медведевым, с Андреем Рублёвым, на нашей публике. Было бы классно сыграть командами. Вот на Пальмиру в том году приехал Даня, было отлично. Был солд-аут три дня. Чем больше российских теннисистов приезжает играть домой, тем лучше», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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