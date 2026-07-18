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Карен Хачанов высказался о неудачных результатах российских теннисистов на Уимблдоне

Карен Хачанов высказался о неудачных результатах российских теннисистов на Уимблдоне
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26-я ракетка мира теннисист Карен Хачанов отреагировал на неудачное выступление россиян на минувшем Уимблдоне. Дальше всех по сетке прошёл Роман Сафиуллин, уступивший в четвёртом круге Новаку Джоковичу (6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6).

«Отсутствие российских теннисистов в 1/4 финала на Уимблдоне, конечно, расстроило. У меня были шансы пройти дальше, я их не реализовал. В итоге куда прошёл Коболли или Фери? Но бессмысленно делить то, чего нет. Ты можешь чётко осознавать, что была возможность, но бессмысленно говорить уже после турнира, что кто-то мог что-то сделать», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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