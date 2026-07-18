15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен список участников «пятисотника» в Вашингтоне, где сыграет Медведев

Стал известен список участников «пятисотника» в Вашингтоне, где сыграет Медведев
Комментарии

Пресс-служба турнира АТР-500 в Вашингтоне (Mubadala Open) опубликовала предварительный список теннисистов, заявленных на предстоящий турнир, который начнётся 27 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями игроков, которые планируют выступить в столице США.

Теннис. Турнир АТР-500, Вашингтон, 2026 год. Предварительный список участников:

Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Бен Шелтон (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Тейлор Фриц (США);
Даниил Медведев (Россия);
Фрэнсис Тиафо (США);
Лёнер Тьен (США);
Томми Пол (США);
Рафаэль Ходар (Испания);
Стефанос Циципас (Греция);
Джек Дрейпер (Великобритания);
Кей Нисикори (Япония);
Лоренцо Музетти (Италия);
Якуб Меншик (Чехия);
Артюр Фис (Франция);
Артур Риндеркнеш (Франция);
Уго Умбер (Франция);
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
Брэндон Накашима (США);
Алехандро Табило (Чили);
Маттео Арнальди (Италия);
Зизу Бергс (Бельгия);
Адриан Маннарино (Франция);
Камиль Майхшак (Польша);
Алекс Михельсен (США);
Таллон Грикспор (Нидерланды).

Материалы по теме
Медведев и Хачанов переходят на хард, а Рублёв — на грунт. Расписание турниров июля
Медведев и Хачанов переходят на хард, а Рублёв — на грунт. Расписание турниров июля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android