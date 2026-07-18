Стал известен список участников «пятисотника» в Вашингтоне, где сыграет Медведев

Пресс-служба турнира АТР-500 в Вашингтоне (Mubadala Open) опубликовала предварительный список теннисистов, заявленных на предстоящий турнир, который начнётся 27 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями игроков, которые планируют выступить в столице США.
Теннис. Турнир АТР-500, Вашингтон, 2026 год. Предварительный список участников:
Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Бен Шелтон (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Тейлор Фриц (США);
Даниил Медведев (Россия);
Фрэнсис Тиафо (США);
Лёнер Тьен (США);
Томми Пол (США);
Рафаэль Ходар (Испания);
Стефанос Циципас (Греция);
Джек Дрейпер (Великобритания);
Кей Нисикори (Япония);
Лоренцо Музетти (Италия);
Якуб Меншик (Чехия);
Артюр Фис (Франция);
Артур Риндеркнеш (Франция);
Уго Умбер (Франция);
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
Брэндон Накашима (США);
Алехандро Табило (Чили);
Маттео Арнальди (Италия);
Зизу Бергс (Бельгия);
Адриан Маннарино (Франция);
Камиль Майхшак (Польша);
Алекс Михельсен (США);
Таллон Грикспор (Нидерланды).