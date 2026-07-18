Стал известен список участников «пятисотника» в Вашингтоне, где сыграет Медведев

Пресс-служба турнира АТР-500 в Вашингтоне (Mubadala Open) опубликовала предварительный список теннисистов, заявленных на предстоящий турнир, который начнётся 27 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями игроков, которые планируют выступить в столице США.

Теннис. Турнир АТР-500, Вашингтон, 2026 год. Предварительный список участников:

Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Бен Шелтон (США);

Алекс де Минор (Австралия);

Тейлор Фриц (США);

Даниил Медведев (Россия);

Фрэнсис Тиафо (США);

Лёнер Тьен (США);

Томми Пол (США);

Рафаэль Ходар (Испания);

Стефанос Циципас (Греция);

Джек Дрейпер (Великобритания);

Кей Нисикори (Япония);

Лоренцо Музетти (Италия);

Якуб Меншик (Чехия);

Артюр Фис (Франция);

Артур Риндеркнеш (Франция);

Уго Умбер (Франция);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

Брэндон Накашима (США);

Алехандро Табило (Чили);

Маттео Арнальди (Италия);

Зизу Бергс (Бельгия);

Адриан Маннарино (Франция);

Камиль Майхшак (Польша);

Алекс Михельсен (США);

Таллон Грикспор (Нидерланды).