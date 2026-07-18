Опубликован список участниц турнира WTA-500 в Вашингтоне, в их числе Шнайдер и Калинская

Пресс-служба турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (Mubadala Open) опубликовала предварительный список теннисисток, заявленных на предстоящий турнир, который стартует 27 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями спортсменок, планирующих выступить в столице США.

Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон, 2026 год. Предварительный список участниц:

Джессика Пегула (США);

Элина Свитолина (Украина);

Марта Костюк (Украина);

Наоми Осака (Япония);

Винус Уильямс (США);

Лейла Фернандес (Канада);

Диана Шнайдер (Россия);

Жасмин Паолини (Италия);

Анна Калинская (Россия);

Мэдисон Киз (США);

Чжэн Циньвэнь (Китай);

Клара Таусон (Дания);

Эмма Наварро (США);

Анастасия Потапова (Австрия);

Энн Ли (США);

Ван Синьюй (Китай);

Александра Эала (Филиппины);

Кристина Букша (Испания);

Катержина Синякова (Чехия);

Джаниче Чен (Индонезия);

Людмила Самсонова (Россия);

Магдалена Френх (Польша).