Опубликован список участниц турнира WTA-500 в Вашингтоне, в их числе Шнайдер и Калинская

Пресс-служба турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (Mubadala Open) опубликовала предварительный список теннисисток, заявленных на предстоящий турнир, который стартует 27 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями спортсменок, планирующих выступить в столице США.
Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон, 2026 год. Предварительный список участниц:
Джессика Пегула (США);
Элина Свитолина (Украина);
Марта Костюк (Украина);
Наоми Осака (Япония);
Винус Уильямс (США);
Лейла Фернандес (Канада);
Диана Шнайдер (Россия);
Жасмин Паолини (Италия);
Анна Калинская (Россия);
Мэдисон Киз (США);
Чжэн Циньвэнь (Китай);
Клара Таусон (Дания);
Эмма Наварро (США);
Анастасия Потапова (Австрия);
Энн Ли (США);
Ван Синьюй (Китай);
Александра Эала (Филиппины);
Кристина Букша (Испания);
Катержина Синякова (Чехия);
Джаниче Чен (Индонезия);
Людмила Самсонова (Россия);
Магдалена Френх (Польша).