15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Опубликован список участниц турнира WTA-500 в Вашингтоне, в их числе Шнайдер и Калинская

Опубликован список участниц турнира WTA-500 в Вашингтоне, в их числе Шнайдер и Калинская
Комментарии

Пресс-служба турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (Mubadala Open) опубликовала предварительный список теннисисток, заявленных на предстоящий турнир, который стартует 27 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями спортсменок, планирующих выступить в столице США.

Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон, 2026 год. Предварительный список участниц:

Джессика Пегула (США);
Элина Свитолина (Украина);
Марта Костюк (Украина);
Наоми Осака (Япония);
Винус Уильямс (США);
Лейла Фернандес (Канада);
Диана Шнайдер (Россия);
Жасмин Паолини (Италия);
Анна Калинская (Россия);
Мэдисон Киз (США);
Чжэн Циньвэнь (Китай);
Клара Таусон (Дания);
Эмма Наварро (США);
Анастасия Потапова (Австрия);
Энн Ли (США);
Ван Синьюй (Китай);
Александра Эала (Филиппины);
Кристина Букша (Испания);
Катержина Синякова (Чехия);
Джаниче Чен (Индонезия);
Людмила Самсонова (Россия);
Магдалена Френх (Польша).

Материалы по теме
Корнеева вышла в полуфинал впервые с 2024 года! Алина одолела чемпионку юниорского «РГ»
Корнеева вышла в полуфинал впервые с 2024 года! Алина одолела чемпионку юниорского «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android