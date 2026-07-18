Линда Носкова снялась для чешской версии Vogue

Победительница Уимблдона-2026, седьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова провела фотосессию для версии журнала Vogue Czechoslovakia. Снимки опубликовала пресс-служба издания у себя на странице в соцсети. Линда предстала на них в одежде белого цвета — коллаборации бренда Ralph Lauren и самого Уимблдона.

Фото: Vogue

Носкова выиграла Уимблдон в минувшую субботу, 11 июля. В финальном поединке она одолела свою соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3. Благодаря этой победе чешка поднялась на наивысшую для себя строчку рейтинга WTA, а также выиграла второй титул в сезоне и третий – в карьере.