Рафаэль Коллиньон стал первым финалистом турнира АТР-250 в Гштааде

42-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон стал первым финалистом турнира категории АТР-250 в Гштааде, одолев в полуфинале соперника из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 45-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

По ходу матча Коллиньон подал навылет семь раз, сделал четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. Серундоло сделал также семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В финале соперником Коллиньона станет победитель встречи между Стефаносом Циципасом (Греция) и Александром Шевченко (Казахстан).