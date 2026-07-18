Рафаэль Коллиньон стал первым финалистом турнира АТР-250 в Гштааде
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42-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон стал первым финалистом турнира категории АТР-250 в Гштааде, одолев в полуфинале соперника из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 45-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 12:10 МСК
42
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|7
|
|6 5
|5
45
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
По ходу матча Коллиньон подал навылет семь раз, сделал четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. Серундоло сделал также семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
В финале соперником Коллиньона станет победитель встречи между Стефаносом Циципасом (Греция) и Александром Шевченко (Казахстан).
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