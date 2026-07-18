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Джокович, Месси и Дюрант сделали совместное селфи на Fanatics Fest

Джокович, Месси и Дюрант сделали совместное селфи на Fanatics Fest
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович, нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант сделали общее фото на Fanatics Fest – фестивале спорта и поп-культуры, проходящем в Нью-Йорке с 16 по 19 июля.

Вместе с ними на фото запечатлены также футболисты Родри, Рио Фердинанд и Эмилиано Мартинес, игрок в американский футбол Том Брэди, рэпер Трэвис Скотт, актёр Кевин Харт.

Фото: Kevin Durant/Getty Images

На днях в Нью-Йорке у Джоковича прошла премьера документального фильма «Новак Джокович: волк среди зимы», который официально выйдет в свет 20 августа. Месси в воскресенье, 19 июля, выйдет на поле финального матча чемпионата мира — 2026 в составе сборной Аргентины, которая сыграет с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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