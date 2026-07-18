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Надаль пожелал удачи сборной Испании в финале ЧМ и показал архивные фото с победы в 2010-м

Надаль пожелал удачи сборной Испании в финале ЧМ и показал архивные фото с победы в 2010-м
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22-кратный чемпион мэйджоров, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал сборную своей страны перед финалом чемпионата мира по футболу – 2026. В воскресенье, 19 июля, Испания сыграет со сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футбол – одна из моих самых сильных страстей с детства. Я всегда получал удовольствие, играя в него, смотря матчи и поддерживая нашу сборную. До сих пор вспоминаю эмоции, пережитые в ЮАР во время финала в 2010 году. Мы это никогда не забудем!

Завтра у нас будет ещё одна возможность насладиться одним из исторических матчей против Аргентины, которую я очень уважаю и которой восхищаюсь. Огромной удачи, команда! Вперёд, Испания!» — написал Надаль под архивными фото. В числе них были детские снимки теннисиста с футбольным мячом, а также кадры, сделанные после победы испанской сборной над Нидерландами в финале чемпионата мира — 2010 в ЮАР.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Фото: Alex Livesey/Getty Images

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