Надаль пожелал удачи сборной Испании в финале ЧМ и показал архивные фото с победы в 2010-м

22-кратный чемпион мэйджоров, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал сборную своей страны перед финалом чемпионата мира по футболу – 2026. В воскресенье, 19 июля, Испания сыграет со сборной Аргентины.

«Футбол – одна из моих самых сильных страстей с детства. Я всегда получал удовольствие, играя в него, смотря матчи и поддерживая нашу сборную. До сих пор вспоминаю эмоции, пережитые в ЮАР во время финала в 2010 году. Мы это никогда не забудем!

Завтра у нас будет ещё одна возможность насладиться одним из исторических матчей против Аргентины, которую я очень уважаю и которой восхищаюсь. Огромной удачи, команда! Вперёд, Испания!» — написал Надаль под архивными фото. В числе них были детские снимки теннисиста с футбольным мячом, а также кадры, сделанные после победы испанской сборной над Нидерландами в финале чемпионата мира — 2010 в ЮАР.

Фото: Alex Livesey/Getty Images