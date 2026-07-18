Джокович задал Месси вопрос на сцене во время Fanatics Fest в Нью-Йорке

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во время Fanatics Fest задал нападающему и капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси вопрос о борьбе с давлением в спорте.

Fanatics Fest — это масштабный четырёхдневный фестиваль для спортивных болельщиков и любителей поп-культуры. Он регулярно проходит в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке, объединяя на одной площадке звёзд мирового спорта, ведущие лиги, коллекционеров, музыкальных исполнителей и геймеров.

— Как ты научился бороться с давлением?

— Мы росли с огромным желанием играть в футбол и всегда получать от него удовольствие. Особо никогда не было мыслей о давлении. Это всегда воспринималось как что-то естественное: выйти на игру, насладиться процессом и выиграть. Мы конкурентны и всегда жаждем победы, но в то же время понимаем, что это командный спорт, соперник тоже играет и не всегда удаётся одержать победу.

Со временем я понял, что проигрышей гораздо больше, чем побед. Осознание этого помогло мне вырасти в игровом и человеческом смысле, — сказали Джокович и Месси на сцене во время мероприятия.