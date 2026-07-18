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Александр Шевченко — Стефанос Циципас, результат матча 18 июля 2026, счёт 1:2, 1/2 финала; ATP 250 Гштаад

Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Гштааде, обыграв Александра Шевченко
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал вторым финалистом турнира категории АТР-250 в Гштааде, в полуфинале обыграв соперника из Казахстана Александра Шевченко, занимающего в мировом рейтинге 100-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Александр Шевченко
100
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

По ходу матча Шевченко сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Циципас подал навылет три раза, также сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В решающем матче турнира в Гштааде Циципас сразится с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном, для которого это будет дебютный финал турнира АТР в карьере.

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