Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Гштааде, обыграв Александра Шевченко

85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал вторым финалистом турнира категории АТР-250 в Гштааде, в полуфинале обыграв соперника из Казахстана Александра Шевченко, занимающего в мировом рейтинге 100-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

По ходу матча Шевченко сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Циципас подал навылет три раза, также сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В решающем матче турнира в Гштааде Циципас сразится с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном, для которого это будет дебютный финал турнира АТР в карьере.