Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Гштааде, обыграв Александра Шевченко
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал вторым финалистом турнира категории АТР-250 в Гштааде, в полуфинале обыграв соперника из Казахстана Александра Шевченко, занимающего в мировом рейтинге 100-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
100
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
|
|3
|6
85
Стефанос Циципас
С. Циципас
По ходу матча Шевченко сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Циципас подал навылет три раза, также сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.
В решающем матче турнира в Гштааде Циципас сразится с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном, для которого это будет дебютный финал турнира АТР в карьере.
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