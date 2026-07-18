Лучано Дардери вышел в финал турнира ATP-250 в Бостаде, где может сыграть с Рублёвым

18-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери вышел в финал турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, обыграв 71-го номера рейтинга Адольфо Даниэля Вальехо (Парагвай). Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 59 минут. Дардери восемь раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, сумев реализовать при этом три брейк-пойнта из пяти. Вальехо сделал четыре эйса, четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В финальном матче турнира в Бостаде Дардери сыграет с победителем в матче между российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Чили Алехандро Табило.