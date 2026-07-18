15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Адольфо Даниэль Вальехо — Лучано Дардери, результат матча 18 июля 2026, счёт 1:2, полуфинал ATP-250 в Бостаде

Лучано Дардери вышел в финал турнира ATP-250 в Бостаде, где может сыграть с Рублёвым
Комментарии

18-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери вышел в финал турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, обыграв 71-го номера рейтинга Адольфо Даниэля Вальехо (Парагвай). Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.

Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 14:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
71
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 13 3
6 		6 11 6
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Теннисисты провели на корте 2 часа 59 минут. Дардери восемь раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, сумев реализовать при этом три брейк-пойнта из пяти. Вальехо сделал четыре эйса, четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В финальном матче турнира в Бостаде Дардери сыграет с победителем в матче между российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Чили Алехандро Табило.

Календарь турнира в Бостаде
Сетка турнира в Бостаде
Материалы по теме
Рублёв в Бостаде взял реванш у аргентинца за поражение 4 года назад. Андрей — в полуфинале
Рублёв в Бостаде взял реванш у аргентинца за поражение 4 года назад. Андрей — в полуфинале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android