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Каролина Мухова перенесла операцию и не сыграет в ближайшие несколько недель

Каролина Мухова перенесла операцию и не сыграет в ближайшие несколько недель
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Шестая ракетка мира чешcкая теннисистка Каролина Мухова рассказала, что перенесла операцию и не сыграет в ближайшее время.

«Мне пришлось пройти небольшую операцию, которая выведет меня из игры на несколько недель. Всё прошло хорошо, и я уже работаю над восстановлением здоровья. Спасибо за все сообщения и поддержку. Скоро вернусь», – написала Мухова в своих соцсетях.

На Уимблдоне 2026 года Мухова дошла финала, но проиграла в борьбе за титул соотечественнице Линде Носковой (12-й номер рейтинга WTA) со счётом 2:6, 7:5, 3:6. Для Каролины этот результат стал лучшим в карьере на травяном турнире «Большого шлема».

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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