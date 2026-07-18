Каролина Мухова перенесла операцию и не сыграет в ближайшие несколько недель
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Шестая ракетка мира чешcкая теннисистка Каролина Мухова рассказала, что перенесла операцию и не сыграет в ближайшее время.
«Мне пришлось пройти небольшую операцию, которая выведет меня из игры на несколько недель. Всё прошло хорошо, и я уже работаю над восстановлением здоровья. Спасибо за все сообщения и поддержку. Скоро вернусь», – написала Мухова в своих соцсетях.
На Уимблдоне 2026 года Мухова дошла финала, но проиграла в борьбе за титул соотечественнице Линде Носковой (12-й номер рейтинга WTA) со счётом 2:6, 7:5, 3:6. Для Каролины этот результат стал лучшим в карьере на травяном турнире «Большого шлема».
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
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