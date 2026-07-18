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Иснер отреагировал на слова Киз о том, что Синнер попытался скопировать его подачу

Иснер отреагировал на слова Киз о том, что Синнер попытался скопировать его подачу
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Американский теннисист Джон Иснер отреагировал на слова чемпионки Australian Open – 2025 Мэдисон Киз. Ранее она предположила, что первая ракетка мира Янник Синнер попытался скопировать его подачу.

«Подавать как я, имея при этом полноценную игру на задней линии — это неплохое сочетание», – написал Иснер под одним из постов в социальной сети.

Джон Иснер является обладателем самой быстрой официальной подачи в истории ATP — 253 км/ч. Также на его счету 24 титула на турнирах ATP (16 из них в одиночном разряде). Лучшим результатом на ТБШ для американца является полуфинал Уимблдона-2018. На Открытом чемпионате США 2023 года Иснер объявил о завершении карьеры.

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