Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-250 в Бостаде, обыграв Табило в трёх сетах
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв переиграл чилийца Алехандро Табило (31-е место в рейтинге) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. Матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
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|6
|4
31
Алехандро Табило
А. Табило
Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Табило сделал восемь эйсов, допустив три двойные ошибки. А также чилиец реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В финальном матче в Бостаде Рублёв сыграет с 18-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лучано Дардери.
Турнир категории ATP-250 проходит в Бостаде с 13 по 19 июля.
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