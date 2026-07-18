Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-250 в Бостаде, обыграв Табило в трёх сетах

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв переиграл чилийца Алехандро Табило (31-е место в рейтинге) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. Матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Табило сделал восемь эйсов, допустив три двойные ошибки. А также чилиец реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В финальном матче в Бостаде Рублёв сыграет с 18-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лучано Дардери.

Турнир категории ATP-250 проходит в Бостаде с 13 по 19 июля.