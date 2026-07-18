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Андрей Рублёв одержал 100-ю в карьере победу на грунте

Андрей Рублёв одержал 100-ю в карьере победу на грунте
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16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв одержал 100-ю в карьере победу в матчах на грунтовом покрытии при 51 поражении.

Сегодня, 18 июля, Андрей вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, переиграв чилийца Алехандро Табило в трёх сетах. Матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Алехандро Табило
31
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

В финале турнира в Бостаде россиянин встретится с итальянским теннисистом Лучано Дардери.

Рублёв является чемпионом 21 турнира ATP (17 в одиночном разряде). На счету Андрея две победы на грунтовых «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде. А также российский теннисист выигрывал золото Олимпийских игр в Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой.

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