Андрей Рублёв одержал 100-ю в карьере победу на грунте
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16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв одержал 100-ю в карьере победу в матчах на грунтовом покрытии при 51 поражении.
Сегодня, 18 июля, Андрей вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, переиграв чилийца Алехандро Табило в трёх сетах. Матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
31
Алехандро Табило
А. Табило
В финале турнира в Бостаде россиянин встретится с итальянским теннисистом Лучано Дардери.
Рублёв является чемпионом 21 турнира ATP (17 в одиночном разряде). На счету Андрея две победы на грунтовых «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде. А также российский теннисист выигрывал золото Олимпийских игр в Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой.
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