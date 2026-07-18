Андрей Рублёв одержал 100-ю в карьере победу на грунте

16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв одержал 100-ю в карьере победу в матчах на грунтовом покрытии при 51 поражении.

Сегодня, 18 июля, Андрей вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, переиграв чилийца Алехандро Табило в трёх сетах. Матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

В финале турнира в Бостаде россиянин встретится с итальянским теннисистом Лучано Дардери.

Рублёв является чемпионом 21 турнира ATP (17 в одиночном разряде). На счету Андрея две победы на грунтовых «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде. А также российский теннисист выигрывал золото Олимпийских игр в Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой.