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Андрей Рублёв вышел в 30-й финал ATP в своей карьере

Андрей Рублёв вышел в 30-й финал ATP в своей карьере
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сегодня, 18 июля, вышел в 30-й финал ATP в своей карьере. В полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, он смог обыграть чилийца Алехандро Табило (31-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Алехандро Табило
31
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

В нынешнем сезоне Рублёву уже удавалось выйти в финал турнира. Ранее российский теннисист дошёл до заключительного матча турнира категории ATP-500 в Барселоне, Испания, где уступил представителю Франции Артюру Фис со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

В финале Бостада Андрею Рублёву предстоит встретиться с итальянцем Лучано Дардери (18-я строчка рейтинга). Матч состоится завтра, 19 июля, и начнётся не ранее 12:00 мск.

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