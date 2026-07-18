Андрей Рублёв вышел в 30-й финал ATP в своей карьере
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сегодня, 18 июля, вышел в 30-й финал ATP в своей карьере. В полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция, он смог обыграть чилийца Алехандро Табило (31-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|6
|
|6
|4
31
Алехандро Табило
А. Табило
В нынешнем сезоне Рублёву уже удавалось выйти в финал турнира. Ранее российский теннисист дошёл до заключительного матча турнира категории ATP-500 в Барселоне, Испания, где уступил представителю Франции Артюру Фис со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
В финале Бостада Андрею Рублёву предстоит встретиться с итальянцем Лучано Дардери (18-я строчка рейтинга). Матч состоится завтра, 19 июля, и начнётся не ранее 12:00 мск.
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