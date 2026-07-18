Определились финалисты турнира ATP-250 в Бостаде

Сегодня, 18 июля, в Бостаде, Швеция, продолжился грунтовый турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.

18-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери обыграл 71-й номер рейтинга Адольфо Даниэля Вальехо (Парагвай). Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.

Во втором полуфинальном матче 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв победил соперника из Чили Алехандро Табило, занимающего 31-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Таким образом, в финале турнира в Бостаде сразятся Андрей Рублёв и Лучано Дардери. Матч пройдёт завтра, 19 июля.