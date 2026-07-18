Определились финалисты турнира ATP-250 в Бостаде
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Сегодня, 18 июля, в Бостаде, Швеция, продолжился грунтовый турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.
18-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери обыграл 71-й номер рейтинга Адольфо Даниэля Вальехо (Парагвай). Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.
Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 14:10 МСК
71
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 13
|3
|
|6 11
|6
18
Лучано Дардери
Л. Дардери
Во втором полуфинальном матче 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв победил соперника из Чили Алехандро Табило, занимающего 31-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
31
Алехандро Табило
А. Табило
Таким образом, в финале турнира в Бостаде сразятся Андрей Рублёв и Лучано Дардери. Матч пройдёт завтра, 19 июля.
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