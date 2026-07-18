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Определились финалисты турнира ATP-250 в Бостаде

Определились финалисты турнира ATP-250 в Бостаде
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Сегодня, 18 июля, в Бостаде, Швеция, продолжился грунтовый турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.

18-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери обыграл 71-й номер рейтинга Адольфо Даниэля Вальехо (Парагвай). Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.

Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 14:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
71
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 13 3
6 		6 11 6
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Во втором полуфинальном матче 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв победил соперника из Чили Алехандро Табило, занимающего 31-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Алехандро Табило
31
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Таким образом, в финале турнира в Бостаде сразятся Андрей Рублёв и Лучано Дардери. Матч пройдёт завтра, 19 июля.

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