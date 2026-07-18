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Турнир ATP-250, Бостад: результаты матчей 18 июля

Турнир ATP-250, Бостад: результаты матчей 18 июля
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Сегодня, 18 июля, на грунтовых кортах в Бостаде, Швеция, продолжился турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир ATP-250, Бостад. Результаты матчей 18 июля:

  • Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) — Лучано Дардери (Италия) — 4:6, 7:6 (13:11), 3:6.
  • Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 4:6, 6:4.

Турнир категории ATP-250 проходит в Бостаде с 13 по 19 июля. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Лучано Дардери. В воскресенье он попробует защитить титул.

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