Сегодня, 18 июля, на грунтовых кортах в Бостаде, Швеция, продолжился турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир ATP-250, Бостад. Результаты матчей 18 июля:

Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) — Лучано Дардери (Италия) — 4:6, 7:6 (13:11), 3:6.

(Италия) — 4:6, 7:6 (13:11), 3:6. Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 4:6, 6:4.

Турнир категории ATP-250 проходит в Бостаде с 13 по 19 июля. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Лучано Дардери. В воскресенье он попробует защитить титул.