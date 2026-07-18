Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. Ранее в 1/2 финала он обыграл чилийца Алехандро Табило со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
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— Поздравляю, вы снова в финале! В прошлый раз это было в 2023 году. Как вы себя сейчас чувствуете?
— Я чувствую себя отлично. Я рад снова оказаться в финале в Бостаде. Тяжело описать мои эмоции. Я просто чувствую благодарность за ещё одну возможность сыграть в финале здесь, и посмотрим, как получится.
— Завтра ты играешь с Лучано Дардери. Как ты собираешься провести эту встречу, чтобы заполучить титул?
— Я не знаю, парень. Я только закончил свой матч. Я даже не думал ещё о Лучано. Посмотрим, он отличный игрок, отличный парень, играет всё лучше и лучше. Посмотрим, он играет хорошо на этой неделе, победил сильных соперников. Этот матч не будет лёгким, это точно, – сказал Рублёв в интервью на корте.
Этот финал станет для Рублёва вторым в карьере на турнире в Бостаде. В 2023 году он уже играл в решающем матче соревнований и победил норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
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