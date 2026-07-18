Определились финалисты турнира ATP-250 в Гштааде

Сегодня, 18 июля, в Гштааде, Швейцария, продолжился грунтовый турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий на данный момент 85-е место в рейтинге ATP, обыграл 100-ю ракетку мира Александра Шевченко (Казахстан). Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Во втором полуфинале 42-я ракетка мира бельгиец Рафаэль Коллиньон победил аргентинского теннисиста Хуан-Мануэля Серундоло, который находится на 45-й строчке рейтинга, со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Таким образом, в финале турнира в Гштааде за титул поборются Стефанос Циципас и Рафаэль Коллиньон.