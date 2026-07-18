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Определились финалисты турнира ATP-250 в Гштааде

Определились финалисты турнира ATP-250 в Гштааде
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Сегодня, 18 июля, в Гштааде, Швейцария, продолжился грунтовый турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий на данный момент 85-е место в рейтинге ATP, обыграл 100-ю ракетку мира Александра Шевченко (Казахстан). Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Александр Шевченко
100
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Во втором полуфинале 42-я ракетка мира бельгиец Рафаэль Коллиньон победил аргентинского теннисиста Хуан-Мануэля Серундоло, который находится на 45-й строчке рейтинга, со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 12:10 МСК
Рафаэль Коллиньон
42
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 5 5
         
Хуан-Мануэль Серундоло
45
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Таким образом, в финале турнира в Гштааде за титул поборются Стефанос Циципас и Рафаэль Коллиньон.

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