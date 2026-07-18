Определились финалисты турнира ATP-250 в Гштааде
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Сегодня, 18 июля, в Гштааде, Швейцария, продолжился грунтовый турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.
Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий на данный момент 85-е место в рейтинге ATP, обыграл 100-ю ракетку мира Александра Шевченко (Казахстан). Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
100
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
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|3
|6
85
Стефанос Циципас
С. Циципас
Во втором полуфинале 42-я ракетка мира бельгиец Рафаэль Коллиньон победил аргентинского теннисиста Хуан-Мануэля Серундоло, который находится на 45-й строчке рейтинга, со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 12:10 МСК
42
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|7
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|6 5
|5
45
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Таким образом, в финале турнира в Гштааде за титул поборются Стефанос Циципас и Рафаэль Коллиньон.
Комментарии
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