Алина Корнеева проиграла Марии Саккари в полуфинале турнира в Афинах

Российская теннисистка Алина Корнеева, занимающая 90-ю строчку мирового рейтинга, не смогла выйти в финал хардового турнира категории WTA-250 в Афинах, Греция, уступив гречанке Марии Саккари (37-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

Во время матча Корнеева смогла один раз подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Саккари сделала два эйса, не допустив при этом ни одной двойной ошибки и реализовав пять брейк-пойнтов из шести.

Соперница Марии Саккари в финале турнира определится в матче между датчанкой Кларой Таусон (30-й номер рейтинга) и чешкой Барборой Крейчиковой (32-я строчка рейтинга).