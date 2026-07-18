Алина Корнеева проиграла Марии Саккари в полуфинале турнира в Афинах
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Российская теннисистка Алина Корнеева, занимающая 90-ю строчку мирового рейтинга, не смогла выйти в финал хардового турнира категории WTA-250 в Афинах, Греция, уступив гречанке Марии Саккари (37-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
Афины. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 19:40 МСК
37
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
|
|5
90
Алина Корнеева
А. Корнеева
Во время матча Корнеева смогла один раз подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Саккари сделала два эйса, не допустив при этом ни одной двойной ошибки и реализовав пять брейк-пойнтов из шести.
Соперница Марии Саккари в финале турнира определится в матче между датчанкой Кларой Таусон (30-й номер рейтинга) и чешкой Барборой Крейчиковой (32-я строчка рейтинга).
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