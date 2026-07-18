82-я ракетка мира Даниэль Мерида-Агилар стал чемпионом турнира ATP-250 в Умаге

Испанский теннисист Даниэль Мерида-Агилар, занимающий 82-е место в рейтинге, стал чемпионом турнира серии ATP-250 в Умаге, Хорватия. В финальном матче он одолел представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (108-я ракетка мира) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Мерида-Агилар сделал один эйс и допустил восемь двойных ошибок, сумев реализовать при этом 7 брейк-пойнтов из 12. Его соперник Джумхур ни разу не подал навылет, сделал одну двойную ошибку и сумел воспользоваться четырьмя брейк-пойнтами из шести.

Даниэлю Мерида-Агилару 21 год. Для теннисиста титул в Умаге стал первым на уровне ATP.