Сегодня, 18 июля, на грунтовых кортах в Гштааде, Швейцария, продолжился турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир ATP-250, Гштаад. Результаты матчей 18 июля:

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Александр Шевченко (Казахстан) — Стефанос Циципас (Греция) — 4:6, 6:3, 3:6.

Турнир категории ATP-250 в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующим чемпионом является 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик.