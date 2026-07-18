Паула Бадоса вышла в финал турнира в Яссах
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Испанская теннисистка Паула Бадоса (90-я ракетка мира) выиграла в полуфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния, у представительницы Словении Тамары Зиданшек со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1). Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.
Яссы. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 19:05 МСК
115
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
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|7 7
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|5
|6 1
148
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Во время матча Бадоса смогла три раза подать навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 24. Зиданшек не сделала ни одного эйса, допустив при этом семь двойных ошибок и реализовав восемь брейк-пойнтов из девяти.
В финале турнира соперницей Паулы Бадосы будет египетская теннисистка Маяр Шериф, занимающая 97-ю строчку рейтинга.
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