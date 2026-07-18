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Александр Бублик выбрал между Синнером и Алькарасом

Александр Бублик выбрал между Синнером и Алькарасом
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выбрал фаворита между первой и третьей ракетками мира Янником Синнером и Карлосом Алькарасом соответственно.

«Синнер», – сказал Бублик в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Итальянский теннисист Янник Синнер является победителем 30 турниров ATP. Он пять раз выигрывал турниры «Большого шлема», дважды становился победителем Итогового турнира ATP. Синнер проводит 80-ю неделю на вершине рейтинга ATP.

Испанец Карлос Алькарас — чемпион 26 турниров ATP, семикратный чемпион ТБШ, а также серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года. На данный момент Алькарас провёл на первой строчке рейтинга 66 недель.

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