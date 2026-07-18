Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера Алессандро Думитраке

69-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за своего возлюбленного и по совместительству тренера итальянца Алессандро Думитраке. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в соцсетях. Церемония бракосочетания прошла в Италии.

Фото: Из личного архива Самсоновой

Пара Людмилы и Алессандро состояла в отношениях с 2020 года, а в декабре прошлого года они объявили о помолвке.

На счету Людмилы Самсоновой пять титулов WTA. В апреле 2026 года теннисистка в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес выиграла титул на турнире WTA-250 в Штутгарте. Наивысшая позиция в мировом рейтинге WTA для Людмилы — 12-е место ( февраль 2023 года).