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Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера Алессандро Думитраке

Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера Алессандро Думитраке
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69-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за своего возлюбленного и по совместительству тренера итальянца Алессандро Думитраке. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в соцсетях. Церемония бракосочетания прошла в Италии.

Фото: Из личного архива Самсоновой

Пара Людмилы и Алессандро состояла в отношениях с 2020 года, а в декабре прошлого года они объявили о помолвке.

На счету Людмилы Самсоновой пять титулов WTA. В апреле 2026 года теннисистка в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес выиграла титул на турнире WTA-250 в Штутгарте. Наивысшая позиция в мировом рейтинге WTA для Людмилы — 12-е место ( февраль 2023 года).

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