«Орёт: «Уберите его отсюда!» Рублёв — о том, как сыграл в футбол с Хабибом Нурмагомедовым

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как сыграл в футбол с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

– Хабиб [Нурмагомедов] недавно давал интервью Фёдору Смолову, где усомнился в ваших футбольных качествах. Есть что ему ответить?

– А какие у меня могут быть качества в футболе? Я в жизни не играл в футбол, не надевал бутсы и никогда не играл на настоящей траве. Мне в последние пять минут сказали: «Хочешь сыграть?» Я ответил: «Конечно, хочу!» Там же все звёзды были. Плюс я видел, что отрыв в счёте большой, осталось пять минут. Я понимал: даже если я не забью, то точно не допущу, чтобы забили нам. Вот я вышел, первый же пас мне – и мяч мимо меня проскальзывает. И Хабиб орёт: «Кто это?! Уберите его отсюда!» – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале BB Tennis.