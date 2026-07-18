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Хачанов оценил Уимблдон по 10-балльной шкале

Хачанов оценил Уимблдон по 10-балльной шкале
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил Уимблдон и его различные аспекты по 10-балльной шкале.

— Ваш теннис?
— Семь.

— Физическая форма?
— Семь.

— Качество травы?
— Девять.

— Атмосфера турнира?
— Девять.

— Питание?
— Шесть.

— Мужской финал?
— Восемь.

— Женский финал?
— Девять.

— Неожиданные исходы?
— Шесть.

— Поддержка болельщиков?
— Семь.

— Общая оценка турнира?
— Восемь, – сказал Хачанов в видео в телеграм-канале First&Red.

На Уимблдоне 2026 года Хачанов прошёл два круга, но уступил в третьем девятой ракетке мира итальянцу Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
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