Хачанов оценил Уимблдон по 10-балльной шкале

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил Уимблдон и его различные аспекты по 10-балльной шкале.

— Ваш теннис?

— Семь.

— Физическая форма?

— Семь.

— Качество травы?

— Девять.

— Атмосфера турнира?

— Девять.

— Питание?

— Шесть.

— Мужской финал?

— Восемь.

— Женский финал?

— Девять.

— Неожиданные исходы?

— Шесть.

— Поддержка болельщиков?

— Семь.

— Общая оценка турнира?

— Восемь, – сказал Хачанов в видео в телеграм-канале First&Red.

На Уимблдоне 2026 года Хачанов прошёл два круга, но уступил в третьем девятой ракетке мира итальянцу Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.