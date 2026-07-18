Хачанов оценил Уимблдон по 10-балльной шкале
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил Уимблдон и его различные аспекты по 10-балльной шкале.
— Ваш теннис?
— Семь.
— Физическая форма?
— Семь.
— Качество травы?
— Девять.
— Атмосфера турнира?
— Девять.
— Питание?
— Шесть.
— Мужской финал?
— Восемь.
— Женский финал?
— Девять.
— Неожиданные исходы?
— Шесть.
— Поддержка болельщиков?
— Семь.
— Общая оценка турнира?
— Восемь, – сказал Хачанов в видео в телеграм-канале First&Red.
На Уимблдоне 2026 года Хачанов прошёл два круга, но уступил в третьем девятой ракетке мира итальянцу Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7 7
|2
|2
|
|7 7
|6 5
|6
|6
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
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