«Особенный момент». Циципас — о совместном выходе в финалы турниров с Саккари

Победитель Итогового турнира ATP 2019 года греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал одновременный выход в финалы турниров с соотечественницей 37-й ракеткой мира Марией Саккари.

18 июля Циципас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Гштааде, обыграв в полуфинальном матче представителя Казахстана Александра Шевченко со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Мария Саккари пробилась в финал WTA-250 в Афинах, переиграв россиянку Алину Корнееву со счётом 6:1, 7:5.

«Горжусь вдохновляющим выступлением Марии на этой неделе в Афинах. То, что мы оба вышли в финалы в один и тот же день — особенный момент для греческого тенниса. За эти годы мы вместе прошли через многие важные этапы, и это лишь начало новой захватывающей главы», – написал Циципас на своей странице в соцсети X.