«Особенный момент». Циципас — о совместном выходе в финалы турниров с Саккари

Победитель Итогового турнира ATP 2019 года греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал одновременный выход в финалы турниров с соотечественницей 37-й ракеткой мира Марией Саккари.
18 июля Циципас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Гштааде, обыграв в полуфинальном матче представителя Казахстана Александра Шевченко со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
Мария Саккари пробилась в финал WTA-250 в Афинах, переиграв россиянку Алину Корнееву со счётом 6:1, 7:5.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
«Горжусь вдохновляющим выступлением Марии на этой неделе в Афинах. То, что мы оба вышли в финалы в один и тот же день — особенный момент для греческого тенниса. За эти годы мы вместе прошли через многие важные этапы, и это лишь начало новой захватывающей главы», – написал Циципас на своей странице в соцсети X.
- 19 июля 2026
-
00:51
-
00:40
-
00:15
- 18 июля 2026
-
23:37
-
23:35
-
22:40
-
22:21
-
22:17
-
21:54
-
21:40
-
21:12
-
21:06
-
20:51
-
20:28
-
20:12
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
18:24
-
17:44
-
17:17
-
16:57
-
16:30
-
16:22
-
15:48
-
15:25
-
14:46
-
14:05
-
13:14
-
13:00
-
12:52
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
10:10