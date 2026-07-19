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«Особенный момент». Циципас — о совместном выходе в финалы турниров с Саккари

«Особенный момент». Циципас — о совместном выходе в финалы турниров с Саккари
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Победитель Итогового турнира ATP 2019 года греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал одновременный выход в финалы турниров с соотечественницей 37-й ракеткой мира Марией Саккари.

18 июля Циципас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Гштааде, обыграв в полуфинальном матче представителя Казахстана Александра Шевченко со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Александр Шевченко
100
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Мария Саккари пробилась в финал WTA-250 в Афинах, переиграв россиянку Алину Корнееву со счётом 6:1, 7:5.

Афины. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 19:40 МСК
Мария Саккари
37
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Алина Корнеева
90
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

«Горжусь вдохновляющим выступлением Марии на этой неделе в Афинах. То, что мы оба вышли в финалы в один и тот же день — особенный момент для греческого тенниса. За эти годы мы вместе прошли через многие важные этапы, и это лишь начало новой захватывающей главы», – написал Циципас на своей странице в соцсети X.

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