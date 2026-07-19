Вчера, 18 июля, на хардовых кортах Афин, Греция, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоялись матчи полуфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины. Результаты матчей 18 июля:

Клара Таусон (Дания, 30) – Барбора Крейчикова (Чехия, 32) – 1:6, 6:4, 3:6;

Мария Саккари (Греция, 37) – Алина Корнеева (Россия, 90) – 6:1, 7:5.

Финал турнира WTA-250 в Афинах между Барборой Крейчиковой и Марией Саккари состоится сегодня, 19 июля, и начнётся не ранее 11:00 мск.

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388.