Турнир WTA-250, Яссы: результаты матчей 18 июля

Вчера, 18 июля, в Яссах, Румыния, продолжился розыгрыш грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Яссы, Румыния. Результаты матчей 18 июля:

Маяр Шериф (Египет, 97) – Александра Олейникова (Украина, 52) – 6:3. 6:1;

Паула Бадоса (Испания, 115) – Тамара Зиданшек (Словения, 148) – 3:6, 7:5, 7:6 (7:1).

В прошлом году победительницей турнира стала румынка Ирина Бегу, обыгравшая в финале швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:0, 7:5.

Призовой фонд теннисного турнира WTA-250 в Яссах составляет $ 283 347.